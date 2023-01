Seine-Maritime. Une cavité souterraine géante dans le jardin : deux maisons évacuées à Critot

Un périmètre de sécurité a été mis en place et deux pavillons ont été évacués. Leurs occupants, soit six personnes, vont être relogés dès ce soir le temps de l'intervention d'un expert du BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières). Dans l'immédiat, un arrêté de mise en sécurité a été pris par la municipalité, précise un officier du centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis76).



La rue du Fort Bois a par ailleurs été fermée à la circulation pour une durée indéterminée.