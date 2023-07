Seine-Maritime. Un surveillant de collège placé en détention pour complicité de viol et agressions sexuelles

Les faits reprochés à cet homme, placé en garde à vue le 4 juillet, sont d'une extrême gravité eu égard à ses fonctions au sein de l'établissement scolaire. L'enquête confiée à la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Fécamp a en effet permis d'identifier 26 victimes, âgées de 11 à 15 ans, pour des faits commis entre novembre 2022 et mai 2023, mais aussi dans un club de football de 2017 à 2018.



Le 12 juin dernier une plainte avait étré déposée suite à une agression sexuelle commise le 24 mai 2023 par un surveillant de ce collège réputé de Saint-Valery-en-Caux. Les investigations avaient été confiées à la gendarmerie de Fécamp.



« Les nombreuses auditions réalisées par les enquêteurs ont permis de recueillir la plainte de plusieurs victimes et d’établir différents faits d’ordre sexuel susceptibles d’être reprochés à l’intéressés, que ce soit dans le cadre de l’établissement scolaire et dans un club de football », indique Frédéric Teillet, procureur de la République de Rouen.