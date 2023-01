Seine-Maritime. Un piéton renversé par une voiture en traversant la rue en courant, à Bonsecours

Un piéton a été grièvement blessé, renversé par une voiture au moment où il traversait la rue en courant.



L'accident a eu lieu lundi 30 janvier vers 17 heures, à l'intersection de la route de Paris et de la rue Léon-Devaux, à Bonsecours , en Seine-Maritime. Une Citroën C3 conduite par une femme de 85 ans circulait route de Paris en direction du centre-ville. Arrivée à hauteur de l'intersection et alors que le feu était vert, elle n'a pu éviter un homme qui traversait la route en courant, relate une source policière.



Projeté au sol dans le choc, le piéton, âgée de 38 ans, a été pris en charge par les secours : il souffre d'un traumatisme crânien et de multiples plaies. L'équipe du SMUR lui a prodigué sur place les premiers soins avant puis pendant son transport au CHU Charles-Nicolle à Rouen.



Une enquête est ouverte par les services de police.