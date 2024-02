Seine-Maritime. Un mort et un blessé grave dans un face-à-face entre deux voitures ce matin à Elbeuf

Une jeune femme (18 ans) a été blessée grièvement et transportée, en urgence absolue au CHU Charles-Nicolle à Rouen. Les autres impliqués, deux hommes de 46 et 42 ans, ont été transportés à l’hôpital rouennais en urgence relative.



La police chargée des constatations a ouvert une enquête afin d’établir les circonstances de la collision.



Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) a engagé 17 sapeurs-pompiers avec 6 engins sur cette intervention.