Seine-Maritime. Un kite-surfeur bloqué dans un filet au large d'Octeville-sur-Mer : il est indemne

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus, ce lundi soir, pour porter secours à un kite-surfeur bloqué dans un filet à 300 m au large d'Octeville-sur-Mer, près du Havre.



L'intervention a eu lieu vers 20 heures, au niveau du Chemin de la mer, et a mobilisé une équipe spécialisée en sauvetage aquatique et une embarcation semi-rigide de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).



A l'arrivée des secours sur les lieux, le plaisancier était parvenu à se libérer du filet et avait regagné la plage par ses propres moyens. Il est sain et sauf.