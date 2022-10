Seine-Maritime. Un homme grièvement blessé dans un accident de la route à Douvrend

Deux blessés, dont un grave : tel est le bilan de la collision entre deux voitures qui est survenue aujourd'hui, jeudi, vers 13h30 sur la route départementale 920 au lieudit Les Marquets, entre Douvrend et Envermeu, entre en Seine-Maritime.



Les sapeurs-pompiers ont dû extraire un homme de 19 ans incarcéré dans son véhicule. Grièvement blessé, il a été pris en charge et transporté, en urgence absolue, vers le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Rouen.



L'autre victime est une femme de 34 ans dont l'état n'est pas jugé inquiétant. Elle a été conduite en urgence relative vers le centre hospitalier général de Dieppe.



La circulation a été alternée sur une voie le temps des opérations de secours qui ont mobilisé seize sapeurs-pompiers avec six engins.