Seine-Maritime. Un homme de 57 ans périt dans l’incendie de son appartement à Sotteville-lès-Rouen

Un violent incendie s’est déclaré ce mardi soir vers 21 heures dans un immeuble, au 89, rue Pierre-Corneille à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). De passage dans la rue des policiers de la compagnie d'intervention ont remarqué que des flammes et de la fumée sortaient d’un appartement situé au deuxième et dernier étage. Ils ont immédiatement alerté les sapeurs-pompiers, puis ont procédé à l'évacuation de l'immeuble, soit 23 personnes.



De gros moyens ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) pour combattre le sinistre, à savoir 25 sapeurs-pompiers et 7 engins.