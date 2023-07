Seine-Maritime. Un face-à-face entre deux voitures fait quatre blessés à Elbeuf

Un accident de la route entre a fait quatre blessés dont un en urgence absolue, ce dimanche midi à Elbeuf-sur-Seine (Seine-Maritime).



Deux véhicules se sont percutés de face sur le CD7, route de la Saussaye. Les secours ont dénombré quatre victimes. Le conducteur de l’un des véhicules, un homme de 25 ans a été grièvement blessé et ses deux passagers une femme de 21 ans et un homme de 25 ans ont été blessés légèrement. Tous trois, examinés par le SMUR ont été transportés vers le centre hospitalier des Feugrais près d’Elbeuf.



Le conducteur du second véhicule âgé de 45 ans a été blessé légèrement.



La police a été chargée des constatations.