Seine-Maritime. Un cycliste coincé sous une voiture lors d'un accident à Quincampoix

Un accident grave de la circulation s'est produit ce jeudi en milieu d'après-midi dans une commune de l'agglomération rouennaise, en Seine-Maritime. Il a impliqué un cycliste et une voiture de tourisme sur la route d'Houppeville à Quincampoix



A leur arrivée sur les lieux, peu avant 15h30, les sapeurs-pompiers ont constaté que le cycliste était coincé sous le véhicule. Il a dû être dégagé avec extrême précaution compte te tenu de la gravité de ses blessures.



La victime a été prise en charge et médicalisée par une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) pour être transportée en urgence absolue vers le CHU de Rouen. Choquée, la conductrice du véhicule a également été prise en charge par les secours.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances de l'accident.



