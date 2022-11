Seine-Maritime. Un couple relogé après un départ de feu dans son appartement à Canteleu

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été appelés à intervenir ce lundi soir, vers 19h30, à Canteleu, près de Rouen, où un départ de feu était signalé dans un immeuble de deux étages rue de la Valette.



L'incendie a été localisé dans un appartement situé au premier étage et occupé par un couple. Il a été circonscrit au moyen d'une lance.



Les secours ont effectué une reconnaissance et procédé au déblai des parties brûlées, puis au désenfumage et à la ventilation des parties communes.



Aucune victime n'est à déplorer, mais le couple dont l'appartement est sinistré va devoir être relogé dans sa famille.