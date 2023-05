Seine-Maritime. Un bus scolaire fait une sortie de route : neuf enfants de 3 à 7 ans choqués

Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a engagé quinze sapeurs-pompiers avec cinq engins. Ces derniers ont pris en charge et examiné sur place les neuf enfants ainsi que le conducteur, âgé de 67 ans et une accompagnatrice de 43 ans avant de les mettre en sécurité dans une habitation voisine jusqu'à la fin de l'intervention.



Le bilan provisoire fait état de neuf enfants choqués mais non blessés, ainsi que de deux adultes indemnes.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer les circonstances de cette sortie de route.