Seine-Maritime. Un bus percute un arbre et un candélabre à Grand-Quevilly, cinq blessés

Un bus des Transports de l'agglomération elbeuvienne (TAE) a percuté un arbre et un candélabre alors qu’il circulait sur l’avenue des Canadiens à Grand-Quevilly (Seine-Maritime).



L’accident est survenu ce lundi vers 12 h 30. Cinq des trente passagers présents dans le bus ont été blessés légèrement et transportés vers le centre hospitalier universitaire de Rouen. L'une des victimes souffre d'une fracture du nez, précise une source policière.



Les circonstances de cette perte de contrôle ne sont pas déterminées à ce stade de l’enquête ouverte par les services de police. Cependant, selon les premiers éléments, le conducteur de bus aurait été victime d'un malaise cardiaque.



Sur place, dix-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec six véhicules de secours routiers, dont des ambulances.



