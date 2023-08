Seine-Maritime. Un bovin de 300 kg tombe dans un trou, il est sauvé par les sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce mardi 15 août vers 8h30 à Hautot-Saint-Sulpice pour secourir un bovin de 300 kg tombé dans une cavité, rue d'Houdetot.



Des moyens particuliers, propres à ce type d’intervention, ont été mobilisés, à savoir une équipe de reconnaissance spécialisée en unité de sauvetage d'appui et de recherche et une équipe d'intervention en secours milieu périlleux.



Le bovin a été remonté à la surface en bonne santé.



Dix-sept sapeurs-pompiers et dix engins ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).