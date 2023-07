Seine-Maritime. Un bâtiment agricole s’enflamme, 23 sapeurs-pompiers mobilisés

Un incendie s’est déclaré dans un bâtiment agricole de 1680m² contenant du fourrage, de la paille et du matériel agricole, chemin de la Mare à Saint-Martin-au-Bosc (Seine-Maritime).



Les sapeurs-pompiers, prévenu vers 19h30, ont été confronté à leur arrivée à un violent feu présentant un risque de propagation aux bâtiments à proximité, dans le corps d’une ferme.



Les secours ont déployé deux lances pour circonscrire le sinistre et assurer la protection des autres bâtiments. Aucun produit phytosanitaire n’a été signalé.



Il n’y a pas de victime, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) qui a engagé 23 sapeurs-pompiers avec 9 engins. L’intervention s’annonce de longue durée.