Seine-Maritime. Un adulte et une fillette blessés après un incendie volontaire dans un foyer à Oissel

Un adulte et une fillette de 8 ans ont été légèrement intoxiqués et blessés dans un incendie qui s'est déclaré, mardi 3 août, dans la soirée, à Oissel, en Seine-Maritime.



L'alerte a été donnée vers 21 heures par un appel téléphonique au centre de traitement des appels du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis76). Vingt-cinq sapeurs-pompiers ont été dépêchés avec quatre engins sur le lieu du sinistre, dans un foyer-logement de Oissel, rue Stéphane-Hessel, cité Leverrier.