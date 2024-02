Seine-Maritime. Un 44 tonnes chargé de blé se renverse sur l'A151, le chauffeur est blessé

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mercredi en milieu d'après midi sur l'A151 dans le secteur de Fresquiennes (Seine-Maritime) sur les lieux d'un accident de circulation.



Un poids-lourd de 44 tonnes transportant du blé s'est renversé sur la chaussée dans le sens Dieppe vers Rouen.



Le chauffeur, un homme de 46 ans, a été blessé légèrement et transporté vers le CHU de Rouen.



La circulation a été réduite sur une voie, le temps de l'intervention et des opérations de relevage et de nettoyage de la chaussée, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés avec quatre engins.