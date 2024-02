Seine-Maritime. Trois roulottiers, signalés par un témoin, pourchassés par la police à Rouen

Un équipage a été dépêché et a constaté en arrivant sur place que la vitre d’une voiture était brisée. Au même moment, les policiers ont aperçu à proximité trois hommes qui se sont empressés de prendre la fuite à pied à leur vue.



Deux d’entre eux ont été rattrapés et interpellés dans le tunnel de la Grand’Mare. Le troisième, qui tentait de se cacher, a été appréhendé près du cours d’eau Le Robec.



Les suspects, trois Rouennais âgés de 16, 18 et 20 ans, ont été placés en garde à vue. Une enquête pour vol à la roulotte avec dégradations et en réunion a été ouverte.