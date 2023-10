Seine-Maritime. Trois motards blessés, dont deux grièvement, dans un accident entre Rosay et Bellencombre

Le bilan établi par les sapeurs-pompiers à leur arrivée sur place fait état de quatre victimes, trois motards de 63 ans, 58 et 68 ans. Les deux premiers ont été blessés grièvement, précisent les secours, le troisième a été pris en charge en urgence relative. L'automobiliste est quant à elle indemne.



La circulation a été coupée dans les deux sens le temps des opérations de secours et des constatations confiées à la gendarmerie. Une voie est maintenant réouverte.



Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) qui a dépêché 14 sapeurs-pompiers avec 6 véhicules de secours routier, conseille à la population d'éviter le secteur.