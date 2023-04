Seine-Maritime. Trois blessés, dont un grave, dans un accident entre un camion et une voiture sur l'A150

Une voiture de tourisme et un poids lourd sont entrés en collision, jeudi 27 avril, peu avant 17h30, sur l'autoroute A 150 dans le sens Yvetot vers Rouen au niveau de Bouville, en Seine-Maritime. Trois victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers, dont une considérée en urgence absolue.



La circulation a été interrompue en amont de l'accident afin de permettre aux secours d'intervenir en toute sécurité. Elle a été rétablie vers 18 heures sur les voies extérieures, seules les voies centrales étant neutralisées, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) qui signale la présence sur place de quinze sapeurs-pompiers et de cinq engins.