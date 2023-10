Seine-Maritime. Trois blessés dans un face-à-face entre deux voitures à Franqueville-Saint-Pierre

:

Un face-à-face entre deux voitures de tourisme s'est produit ce jeudi matin, peu après 8 heures rue de Pitres à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime). Dans le choc, trois personnes ont été blessées légèrement : un homme de 20 ans, une femme de 39 ans et un enfant de 7 ans. Elles ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers pour être examinés sur place.La circulation a été stoppée le temps de l’intervention. Dix-huit sapeurs-pompiers et six véhicules de secours routiers ont été dépêchés sur les lieux par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).L'enquête ouverte par la gendarmerie va devoir déterminer les causes de l'accident.