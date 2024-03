Seine-Maritime. Trois blessés dans un accident sur une route du Pays de Caux

Un accident de circulation entre deux véhicules a fait trois blessés ce samedi matin sur une route du pays de Caux en Seine-Maritime. La collision s’est produite vers 10h30 à l’interception de la D17 et D75 à Ypreville-Biville, près de Terre-de-Caux, et a impliqué une voiture de tourisme et un véhicule utilitaire, dans des circonstances qui l’enquête va devoir établir.



Les sapeurs-pompiers ont dénombré trois blessés non incarcérés, dont une femme de 42 ans qui a été transportée médicalisé par le SMUR vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen.



Les deux autres victimes, en urgence relative, ont été conduites non médicalisées à l’hôpital de Fécamp.



Onze sapeurs-pompiers sont intervenus avec quatre véhicules de secours routiers.