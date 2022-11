Seine-Maritime. Soupçonné de siphonner du carburant, il est interpellé par la BAC à Sotteville-lès-Rouen

Prenant ensuite contact avec un employé de la société, les fonctionnaires en civil ont au même moment aperçu le Berlingo qui se dirigeait vers eux et prendre la fuite en direction du chemin de Halage. Le véhicule s'est arrêté plus loin près d'une caravane où l'un des hommes a tenté de se réfugier avant d'être interpellé. Le second suspect a réussi à s'enfuir et n'a pas été retrouvé.



Dans le Berlingo, qui a été ramené à l'hôtel de police, un bidon a été découvert ainsi que du matériel nécessaire au siphonnage d'un réservoir.



Le jeune homme interpellé, âgé de 18 ans, a été placé en garde à vue pour vol en réunion par escalade.