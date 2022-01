Seine-Maritime : Snapchat servait de vitrine au trafiquant de drogue démasqué à Fécamp

Le mis en cause va reconnaître lors de son interrogatoire qu’il s’adonne à la vente de stupéfiants depuis deux ans, via Snapchat et Télégramme.



Il a été déféré le 14 janvier devant un magistrat du parquet qui lui a notifié une comparution immédiate pour le 17 janvier devant le tribunal judiciaire du Havre. Le jeune homme a demandé un délai pour préparer sa défense et le report de son procès au 8 avril. Dans l’attente du jugement, il a été maintenu en détention provisoire.



Pour sa part, l’acheteur a fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle de 600€ et devra faire un stage de sensibilisation aux dangers de la drogue.