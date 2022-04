Seine-Maritime. Six blessés dans un accident entre trois voitures à Maromme

A leur arrivée sur place, les secours ont dénombré sept personnes impliquées, dont six ont été blessées légèrement. Quatre d’entre elles ont été transportées pour soins vers le CHU de Rouen et l’hôpital Saint-Julien à Petit-Quevilly.



La circulation a été coupée dans les deux sens le temps de l’intervention, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Vingt-cinq sapeurs-pompiers sont engagés sur les lieux avec huit engins.