Seine-Maritime. Roué de coups par deux inconnus qui lui volent son téléphone portable à Rouen

Les agresseurs ont pris la fuite. La victime a pu cependant prévenir rapidement la police et fournir la description des auteurs. Plusieurs équipages se sont lancés à leur recherche. Deux d'entre eux, correspondant au signalement, ont été retrouvés et interpellés dans un parking souterrain de la rue Gadeau-de-Kerville. Le téléphone volé a pu ainsi être récupéré.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue. La victime, légèrement blessée, n'a pas souhaité être transportée à l'hôpital.