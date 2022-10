Seine-Maritime. Quatre blessés dont deux graves dans un accident de la route à Montivilliers

Le travail des secours, parallèlement aux premiers soins, a consisté à extraire les victimes des carcasses à l’aide de leur matériel de désincarcération.



Les blessés graves sont deux hommes de 45 ans, conducteur de la Peugeot 207 et le passager avant de la Peugeot 307, âgé de 18 ans. Les autres victimes, en urgence relative, sont un homme de 21 ans, et une jeune femme de 18 ans, respectivement conducteur et passagère arrière de la Peugeot 307. Tous ont été été pris en charge pour être transportés, après examen par les équipes du SMUR, vers l’hôpital jacques-Monod à Montivilliers.