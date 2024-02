Seine-Maritime. Poursuivi par la police au Havre, le chauffard est stoppé par une bordure de trottoir

Pas particulièrement intimidé, l'automobiliste refuse d'obtempérer et continue sa route. Jusqu’au moment où il arrache le parechoc d'une voiture en stationnement. Mais rien ne l'arrête : il repart en trombe, conduit dangereusement, fait des embardées et percute cette fois une bordure de trottoir, rue du Général-de-Rouelle. L'homme choisit alors de s'enfuir à pied en courant. Ses passagers font de même.



Le conducteur est finalement rattrapé et interpellé. Il s'agit d'un Havrais de 24 ans, qui déclare ne pas être titulaire du permis. La BMW, qui n'est pas assurée, appartient à un garage « qui n'a plus d'existence légale », relate une source policière.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, défaut de permis et d'assurances et de quelques autres infractions au code de la route.