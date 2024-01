Seine-Maritime. Pas de trains entre Rouen et Le Havre jusqu'à demain mercredi midi

🚦#FlashTraficNomadTrain 21h11

🔴Incident à Bréauté

🚧Les dégâts causés par le véhicule sont plus importants que prévu. 🕐La reprise du trafic est estimée à demain 12h.

❌Interruption des circulations entre Rouen et Le Havre👉Nous vous invitons à reporter votre voyage

Les trains ne circulent plus entre Yvetot et Le Havre (Seine-Maritime) depuis ce mardi en fin d'après-midi. Comme l'a annoncé la SNCF sur son compte X (anciennement Twitter), un camion grue a heurté les installations électriques à Bréauté, entraînant la rupture d'une caténaire et l'interruption de la circulation ferroviaire., a précisé la SNCF, estimant alors la reprise du trafic aux alentours de 20h45.Dans l'attente de la remise en état de l'installation, des cars ont été affrétés pour assurer la liaison entre Rouen et Le Havre. Des plateaux repas et des boissons chaudes ont été distribués en gare de Rouen aux voyageurs de la ligne affectée.Mais, vers 20h30, nouveau message de la SNCF :Le trafic est donc interrompu entre Rouen et Le Havre jusque-là. Les usagers sont invités à reporter leur voyage dans la mesure du possible.