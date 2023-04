Seine-Maritime. Neuf bateaux détruits par le feu dans le port de plaisance du Havre

Des moyens importants ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), à savoir cinquante-cinq sapeurs-pompiers et trente engins Des équipes spécialisées en explorations longue durée et interventions à bord des navires ont été également mobilisées.



Huit personnes ayant inhalé des fumées ont été prises en charge par les secours pour examen avant un éventuel transport à l'hôpital.