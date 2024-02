Seine-Maritime. Le vendeur d'une moto-cross victime d'un guet-apens à Darnétal : trois interpellations

Le vendeur est sur place à l'heure indiquée avec sa moto de cross. Au même moment arrive un véhicule utilitaire avec trois hommes à bord. Avant toute explication, l'un des individus braque alors une arme en direction du propriétaire du deux-roues, tandis que ses complices s'emparent de la moto et la charge dans leur camionnette. Puis, les trois hommes s'en vont, l'arme à feu toujours pointée sur la victime.



Prévenu, un équipage de la brigade anticriminalité (Bac) se rend sur les lieux et repère le véhicule utilitaire, dont les policiers ont le signalement, sur le boulevard de l'Europe à Rouen. Les occupants, deux jeunes de 15 et 17 ans, et un homme de 70 ans, sont interpellés pour vol aggravé (en réunion et sous la menace d'une arme).