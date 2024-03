Seine-Maritime. Le pont Gayant à Fécamp fermé à la circulation routière pendant cinq jours

La maintenance préventive sur le système hydraulique du Pont Gayant, à Fécamp (Seine-Maritime) contraint l'ouvrage à rester ouvert à la circulation des navires de commerce, et donc à être fermé à la circulation routière et piétonne, du lundi 25 mars au matin 9h au vendredi 29 mars 18h, le temps pour l'entreprise Hydraunorm, mandatée par le Département, de procéder aux travaux de maintenance.



« La période choisie intervient avant le long week-end de Pâques et l'enchaînement des vacances scolaires de Printemps », soulignent les services du Département



Ainsi, la circulation routière sera fermée et déviée sur les mêmes itinéraires que ceux précédemment mis en œuvre :



- Une déviation locale par la route de Valmont, la rue du 11 novembre 1918 et la rue Gustave Couturier,

- Une autre pour le trafic de transit par la voirie départementale via la commune de Colleville (voir plan).