Seine-Maritime. Le morse observé hier soir dans le port de Dieppe serait reparti ce samedi matin

Un point de situation s'est tenu ce matin à 9h entre les services de l’État, la mairie de Dieppe et l’observatoire Pelagis afin de « poursuivre la surveillance étroite de l’animal toujours présent dans le port et le respect du périmètre de sécurité. »



Ce matin, vers 10h30, l’animal a plongé dans l’eau et sa présence n’a depuis lors pas été constatée dans le port ou aux alentours. Les services de l’État, la mairie de Dieppe et l’observatoire Pelagis maintiennent leur mobilisation et renouvellent l’appel à la vigilance dans les situations où la présence de ce type d’animal est observée, rapporte la préfecture dans un communiqué.