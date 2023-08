Seine-Maritime. Le corps sans vie d’un homme découvert en pied de falaise au Cap d’Antifer

Un corps sans vie a été découvert ce samedi 5 août en fin de matinée au pied des falaises du Cap d’Antifer entre le phare et le golf d'Étretat (Seine-Maritime).



Il s’agit du corps d’un homme d’une soixantaine d’années, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) qui a été alerté à 11h40.



Il a été retrouvé par l’équipage de l’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, et déposé sur la plage afin de permettre aux gendarmes d’effectuer les constatations d’usage.



Une enquête a été ouverte de manière à mettre un nom sur cet homme et de déterminer les causes de son décès.