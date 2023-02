Seine-Maritime. Le cambrioleur dévalise l'appartement de son copain à Dieppe

Les faits ont eu lieu le 26 janvier, vers 5h30 du matin. Dans la place, le cambrioleur, fortement alcoolisé, a trouvé sur place un sac et l'a rempli de vêtements, parfums, chaussures et lunettes de soleil appartenant à son ami âgé de 21 ans.



Un témoin a prévenu la police. Un équipage de police-secours a rappliqué et a interpellé en flagrant délit l'auteur du vol par effraction toujours dans l'appartement. Le suspect, né en 2002, était en possession de quelques grammes de résine de cannabis.



Placé en garde à vue, il a reconnu les faits puis remis en liberté à l'issue de son audition. Il est convoqué en justice pour le 19 juin prochain en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.