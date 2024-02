Seine-Maritime. La folle équipée de trois voleurs d'aluminium arrêtés par la police près de Rouen

Plusieurs équipages de police, dont la brigade anticriminalité, interviennent rapidement sur place. Cependant, à la vue des forces de l'ordre, les suspects, au moins six, parviennent à prendre la fuite. Ils sont alors aperçus en train de sauter par-dessus une palissade en béton.



Trois d'entre eux sont stoppés dans leur élan au niveau du cours d'eau Le Cailly, qui passe à quelques dizaines de mètres. Dans la panique, l'un des fuyards poursuivis tombe dans la rivière, emporté par le courant. Témoin de sa détresse, un policier l'encourage à s'agripper à un tronc d'arbre. L'homme, au bord de la noyade, finit par écouter le conseil du policier et se retrouve ainsi bloqué au milieu du cours d'eau sans plus pouvoir bouger.



Dans l'attente de l'arrivée des sapeurs-pompiers, les policiers lui lancent une sangle trouvée sur place. Sorti de l'eau, le fuyard, âgé de 36 ans et originaire de Canteleu, est enveloppé dans une couverture de survie avant d'être pris en charge par les secours et conduit au CHU de Rouen.