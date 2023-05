Seine-Maritime. L'auteur de dégradations sur une dizaine de voitures arrêté à Rouen

A leur arrivée sur place, les policiers ont remarqué la présence d'un groupe qui retenait un homme présenté comme étant l'auteur des dégradations. Ce dernier a refusé de décliner son nom et son âge, relate une source policière. Pas pour longtemps : lors de son interpellation, l'homme a laissé tomber une carte d'identité de sa poche, ce qui a permis de l'identifier formellement.



Les investigations ont amené les policiers à constater qu'au moins une dizaine de véhicules étaient dégradés place de la Madeleine et rue de Constantinoble. Le mis en cause a été placé en garde à vue.