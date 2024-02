Seine-Maritime. Huit enfants blessés dans un accident entre un bus et une voiture à Elbeuf

Une collision s’est produite ce jeudi matin à Elbeuf-sur-Seine entre un bus de ville et un véhicule léger. Les secours ont dénombré huit blessés dans le bus, des enfants âgés de 7 à 8 ans, qui ont été transportés pour examen aux urgences au centre hospitalier des Feugrais, près d’Elbeuf.

Les sapeurs-pompiers font état de quarante-quatre personnes impliquées, en majorité des enfants, passagers du bus, qui effectuaient une sortie scolaire, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). L’accident est survenu rue Fraenckel, vers 9 heures et a mobilisé 14 sapeurs-pompiers et sept véhicules de secours routiers.