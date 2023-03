Seine-Maritime. Feux de poubelles, deux Bretons interpellés en pleine nuit au Havre

Cette nuit de lundi à mardi 28 mars, peu après 2 heures du matin, des feux de poubelles ont été signalés rue Louis-Brindeau au Havre (Seine-Maritime). La police municipale s'est rendue sur les lieux et a constaté que cinq poubelles avaient été incendiées.



Le signalement des auteurs a pu être établi grâce aux caméras de vidéo-surveillance de la ville. Ces derniers ont ainsi été repérés un peu plus tard place du Général-de-Gaulle et interpellés. Il s'agit de deux hommes, nés en 1994 et 1997 et originaires respectivement de Rennes et de Brest, en Bretagne.



Ils ont été placés en garde à vue au commissariat central du Havre pour destruction par incendie.