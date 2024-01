Seine-Maritime. Feu de toiture sur une maison en cours de rénovation à Octeville-sur-Mer

La toiture d'une maison s'est enflammée ce lundi 22 janvier, en début d'après-midi, chemin de la Forge à Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime). Dix-huit sapeurs-pompiers sont intervenus avec six engins peu après 14 h 30 pour éteindre l'incendie, munis de deux lances à eau.



La toiture de l'habitation, en cours de rénovation et comprenant deux étages et des combles, a été fortement endommagée. Les occupants étaient sortis avant l'arrivée des premiers secours, précise le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76). Aucune victime n'est à déplorer.