Seine-Maritime. Feu de maison au Bec-de-Mortagne : le compteur électrique en cause ?

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce mercredi peu après 14 heures route de la Vallée à Bec-de-Mortagne, dans le pays de Caux.



Sur place, ils ont constaté la présence de flammes et de fumées au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation. Le feu s'était propagé au premier étage et aux combles de la demeure. Il a été circonscrit au moyen de deux lances à incendie.



Il n'y a pas de victime, mais les dégâts sont importants.



Selon les premiers éléments, le compteur électrique serait à l'origine du départ de feu. 23 sapeurs-pompiers et 7 engins ont été dépêchés sur les lieux par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis).