Seine-Maritime. Feu d'appartement à Canteleu près de Rouen, pas de victime

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus peu avant 18 heures ce lundi 10 juillet dans le centre-ville de Canteleu, près de Rouen, pour un incendie place Martin Luther-King.



Le feu, dont l'origine est inconnue, s'est déclaré dans un appartement situé au deuxième et avant dernier étage d'un immeuble. Aucune victime n'est à déplorer, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) qui a mobilisé dix-neuf sapeurs-pompiers avec six engins. Une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) a également été dépêchée sur place.



Le feu éteint, les secours ont procédé à une dernière reconnaissance et à la ventilation des lieux.