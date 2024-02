Seine-Maritime. Fausses alertes à la bombe : une pharmacie à Rouen, un collège à Fécamp visés

Les rues Méridienne et d’Elbeuf sur la rive gauche de Rouen, et plus largement le quartier, ont été bouclées par les forces de l’ordre mardi matin et un périmètre de sécurité a été mis en place. Vers 10h45, une pharmacie située à l’angle des deux rues a reçu un appel téléphonique faisant état de l’explosion imminente d’une bombe.



Immédiatement, les services de police ont pris les mesures de sécurité qui s’imposent après avoir fait évacuer l’officine et demander aux riverains de rester confinés chez eux.