Seine-Maritime. Face-à-face entre deux véhicules à Sommery : quatre blessés, dont un grave

UIn accident de la route est survenu ce dimanche 7 mai vers 17h45 au niveau du 187, route de Dieppe à Sommery, près de Forges-les-Eaux en Seine-Maritime. Dans ce face-à-face, à forte cinétique, impliquant deux véhicules, les sapeurs pompiers ont dénombré quatre blessés qui sont actuellement pris en charge. L'un d'entre eux, un homme de 40 ans, blessé grave, a dû être désincarcéré. Les trois autres, blessées légèrement, sont âgées de 18, 20 et 67 ans.



La circulation a été coupée le temps des opérations de secours qui mobilisent dix-huit sapeurs-pompiers et huit véhicules et engins.



Le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) recommande d'éviter le secteur.



Plus d'infos à venir