Seine-Maritime. Deux touristes anglaises piégées par la marée au Trou à l'homme à Etretat

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce mardi 28 mars en début d'après-midi à Etretat, où deux promeneurs étaient encerclées par la marée.



Il s'agissait de deux touristes anglaises qui se manifestaient par des signes pour attirer l'attention de témoins, alors qu'elles étaient piégées "en deux endroits distincts" au pied des falaises au niveau du Trou à l'homme et la plage aval. Elles ont été récupérées à bord d'une embarcation par une équipe spécialisée en sauvetage aquatique du service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Sept sapeurs-pompiers et cinq engins de secours ont été engagés.