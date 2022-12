Seine-Maritime. Deux incendiaires de poubelles arrêtés cette nuit à Maromme, près de Rouen

Plusieurs individus ont été signalés cette nuit de mardi à mercredi vers 3h30 en train de mettre le feu à un conteneur poubelle rue des Belges à Maromme, dans la banlieue de Rouen.



Un témoin des faits est descendu en bas de l'immeuble et a mis en fuite les incendiaires. Deux des auteurs présumés, deux hommes âgés de 27 et 34 ans domiciliés respectivement à Maromme et Londinières ont été interpellés par la police et placés en garde à vue.