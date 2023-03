Seine-Maritime. Deux blessés légers dans l'incendie d'un appartement à La Gaillarde

Deux personnes ont été légèrement blessées lors d'un incendie qiui s'est déclaré cette nuit, peu avant minuit trente, à La Gaillarde (Seine-Maritime). Le feu a provoqué un important dégagement de fumée dans un appartement où deux occupants étaient également piégés et se manifestaient aux fenêtres, relate le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).



Ces dernières ont été secourues et prises en charge par les sapeurs-pompiers dès leur arrivée sur place. Légèrement blessées, les victimes n'ont pas été transportées vers un hôpital. Elles ont dû être relogées provisoirement ainsi que deux autres personnes.



Le sinistre a été circonscrit par 28 sapeurs-pompiers équipés de 11 engins.



L'origine du départ de feu n'a pas été indiquée.