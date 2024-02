Seine-Maritime. Deux blessés graves dans une sortie de route près de Dieppe

Un accident grave de la circulation est survenu ce samedi matin peu après 9 heures sur la D154 à Martigny, en Seine-Maritime.



Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, seul en cause, qui a fait une sortie de route. Le conducteur et son passager, deux hommes de 22 et 28 ans, ont été blessés grièvement, indique le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Les victimes ont été prises en charge par les sapeurs-pompiers et transportées, médicalisés par le SMUR, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.



Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de l’accident.