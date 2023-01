Seine-Maritime. Deux blessés graves dans une collision entre trois voitures à Saint-Pierre-en-Val

Un accident de la circulation a fait deux blessés graves, ce vendredi après-midi, peu après 16h30, sur la Départementale 134 à Saint-Pierre-en-Val, en Seine-Maritime.



Trois véhicules de tourisme ont été impliqués dans cette collision. Sous la violence du choc, une des victimes a été éjectée de son véhicule et une autre était incarcérée dans l'habitacle. La troisième avait pu s'extraire avant l'arrivée des secours.



Les deux blessés, dont l'état est jugé grave, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers et les médecins des deux équipes du SMUR (de Rouen et Eu) présentes sur les lieux. Deux hélicoptères, celui du SAMU 76 et Dragon76 de la sécurité civile, ont été engagés pour assurer le transport, médicalisé, des victimes vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen.



Les opérations de secours ont mobilisé 15 sapeurs-pompiers et 7 véhicules de secours.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, chargée des constatations, afin de déterminer les circonstances de la collision.