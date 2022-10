Seine-Maritime. Deux blessés dans un face-à-face sur la D6015 ce matin à Trois-Pierres

Un accident de la circulation impliquant deux voitures s'est soldé par deux blessés, ce jeudi matin peu avant 7 heures près de Bolbec (Seine-Maritime).



Les deux véhicules se sont percutées frontalement sur la D6015 à) hauteur de la commune des Trois-Pierres. Les sapeurs-pompiers ont désincarcéré deux personnes, une dans chaque voiture. Elles ont été blessées légèrement dans le choc. .



La circulation sur cet axe très fréquente entre Bolbec et Saint-Romain-de-Colbosc a été fermée dans les deux sens entre



Les victimes sont en cours de transfert vers l'hôpital, non médicalisées, indiquait à 7h30, un officier du centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis76). Les opérations de secours étaient alors sur le point de se terminer.