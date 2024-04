Seine-Maritime. Cinq cambrioleurs surpris en pleine action dans une maison d'Amfreville-la-Mi-Voie

Sans attendre, les policiers sont intervenus et ont interpellé les cinq cambrioleurs, âgés entre 15 et 23 ans et domiciliés à Amfreville-la-Mi-Voie et Bonsecours.



Les constatations ont permis d'établir qu'ils avaient fracturé la porte d'entrée et brisé une vitre pour s'introduire à l'intérieur de l'habitation. À côté du portail, un collier, des CD et un couteau dans son étui ont été découverts. Les jeunes gens, dont l'un était porteur d'un couteau à cran d'arrêt, ont reconnu avoir dérobé ces objets dans la maison. Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.